💣 Вводят новые КБК по взносам. Для ИП фиксированные взносы и 1% пойдут на разные КБК

Проект с новыми КБК опубликован на федеральном портале.
КБК, в частности, такие:
|КБК*
|Наименование кода поступлений в бюджет
|182 1 02 01010 01 0000 160
|Страховые взносы в части ОПС
|182 1 02 01020 01 0000 160
|Страховые взносы в части ОСС
|182 1 02 01030 01 0000 160
|Страховые взносы в части ОМС
|182 1 02 02010 01 0000 160
|Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, в части ОПС
|182 1 02 02020 01 0000 160
|Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, в части ОМС
|182 1 02 03000 01 0000 160
|Страховые взносы на ОПС с дохода ИП, превышающего 300 000 рублей
Также меняются КБК по взносам за периоды, которые истекли до 1 января 2023 года.
Например, по взносам на ОПС за 2022 год КБК такие:
- в 2022 году — 182 1 02 02010 06 1000 160
- в 2023 году — 182 1 02 14010 06 1000 160
То есть КБК не будет в платежках, но они будут в уведомлениях.