ЕНП (единый налоговый платеж)

💣 Вводят новые КБК по взносам. Для ИП фиксированные взносы и 1% пойдут на разные КБК

С 2023 года бухгалтеров ждет сразу две больших новации – объединение ПФР и ФСС и введение единого налогового счета, куда надо будет платить все налоги и взносы. У ЕНП есть свой КБК, но у взносов все равно будут свои отдельные.

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Проект с новыми КБК опубликован на федеральном портале.

КБК, в частности, такие:

КБК*

 Наименование кода поступлений в бюджет

182 1 02 01010 01 0000 160

 Страховые взносы в части ОПС

182 1 02 01020 01 0000 160

 Страховые взносы в части ОСС

182 1 02 01030 01 0000 160

 Страховые взносы в части ОМС

182 1 02 02010 01 0000 160

 Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, в части ОПС

182 1 02 02020 01 0000 160

 Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, в части ОМС

182 1 02 03000 01 0000 160

 Страховые взносы на ОПС с дохода ИП, превышающего 300 000 рублей

*В 14-ом поле КБК будет не 0, а 1, если это взнос или 2, если это пени.

Также меняются КБК по взносам за периоды, которые истекли до 1 января 2023 года.

Например, по взносам на ОПС за 2022 год КБК такие:

  • в 2022 году — 182 1 02 02010 06 1000 160
  • в 2023 году — 182 1 02 14010 06 1000 160
В 2023 году надо будет сдавать в ФНС уведомление о начисленных налогах и взносах, которые платят раньше, чем за них отчитываются. Это нужно, чтобы налоговики знали, что конкретно вы уплатили. В этом уведомлении надо указывать КБК.

То есть КБК не будет в платежках, но они будут в уведомлениях.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

💣 Вводят новые КБК по взносам. Для ИП фиксированные взносы и 1% пойдут на разные КБК

С 2023 года бухгалтеров ждет сразу две больших новации – объединение ПФР и ФСС и введение единого налогового счета, куда надо будет платить все налоги и взносы. У ЕНП есть свой КБК, но у взносов все равно будут свои отдельные.

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