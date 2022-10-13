Онлайн-кассы

В чеке ККТ агентов должна быть информация о поставщике. Иначе всю сумму чека посчитают доходом агента

Когда агенты (комиссионеры) продают чужие товары, они должны указывать в кассовом чеке обязательные реквизиты, потому что их выручка – это только вознаграждение. Если реквизитов нет – всю сумма из чека налоговики посчитают выручкой агента.

Версия для печати

Реквизиты ФНС перечислила в письме от 10.10.2022 № АБ-4-20/13456@.

К товарной позиции должны быть такие данные:

  • признак агента;
  • данные поставщика;
  • ИНН поставщика.

Реквизит «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) включается в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059) в зависимости от применяемой версии ФФД.

Реквизит «ставка НДС» (тег 1199) включается в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059), если компания на ОСНО.

Если корректно заполнять кассовые чеки, компания не войдет в группу риска по данным автоматизированной системы контроля ИАС КБ.

А налоговики повысят качество администрирования НДС при одновременном сокращении срока камеральной проверки по НДС до 1 месяца, заявляет ФНС.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Онлайн-кассы

В чеке ККТ агентов должна быть информация о поставщике. Иначе всю сумму чека посчитают доходом агента

Когда агенты (комиссионеры) продают чужие товары, они должны указывать в кассовом чеке обязательные реквизиты, потому что их выручка – это только вознаграждение. Если реквизитов нет – всю сумма из чека налоговики посчитают выручкой агента.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

О чем подумать при релокации: советы налоговых юристов, которые жили за рубежом и консультировали многих релокантов

Статья содержит информацию про апостили, вывоз валюты, уведомления об открытии счетов и получении ВНЖ, налоговые обязательства физлиц в России, уведомления о КИК и сдачу отчетности по ней.

О чем подумать при релокации: советы налоговых юристов, которые жили за рубежом и консультировали многих релокантов
Ведение бизнеса

Как правильно проводить налоговый анализ договора?

В своей практике налогового консалтинга и аудита мы часто встречаемся с рисками, связанными с договорами. В данной статье расскажем, как проанализировать договор по общим условиям и избежать большого числа претензий от налоговых органов.

Как правильно проводить налоговый анализ договора?
Читать еще