В чеке ККТ агентов должна быть информация о поставщике. Иначе всю сумму чека посчитают доходом агента

Реквизиты ФНС перечислила в письме от 10.10.2022 № АБ-4-20/13456@.
К товарной позиции должны быть такие данные:
- признак агента;
- данные поставщика;
- ИНН поставщика.
Реквизит «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) включается в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059) в зависимости от применяемой версии ФФД.
Реквизит «ставка НДС» (тег 1199) включается в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059), если компания на ОСНО.
Если корректно заполнять кассовые чеки, компания не войдет в группу риска по данным автоматизированной системы контроля ИАС КБ.
А налоговики повысят качество администрирования НДС при одновременном сокращении срока камеральной проверки по НДС до 1 месяца, заявляет ФНС.