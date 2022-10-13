МСП просит ввести мораторий на новые обязательные требования с 2023 года

Распространить мораторий просят на все правовые акты, которые вводят новые обязательные требования, сообщают «Ведомости».

Авторы письма – объединение «Опора России» просят смягчить уже введенные обязательства, которые касаются нормативов по строительству на лесных, сельскохозяйственных землях и охраняемых территориях.

Так же представители бизнеса обратились с просьбой смягчить требования к обязательной маркировке и повышенные требования к оборудованию и экобезопасности.

Минэкономразвития напомнил, что по указу Президента уже проводится переоценка требований, которые вступают в силу в 2022 – 2024 гг.

Ведомство принимает во внимание мнения рабочих групп и общественных объединений.