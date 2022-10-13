Закрыть ИП можно по селфи с паспортом без электронной подписи

Речь идет о сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Его доработали.
Вместе с заявлением надо направить:
- скан или фото страниц паспорта или военного билета (где есть сведения о выдаче документа, его серия и номер, фото и ФИО владельца;
- собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 07.10.2022 № КВ-4-14/13416@.
Документы по результатам рассмотрения такого заявления в течение 5 рабочих дней налоговики направят на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления.