Общество

Через новый сервис на Госуслугах можно временно зарегистрировать у себя иностранца

На портале Госуслуг появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца.

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Уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, владелец жилья обязан по закону. Точно так же поступают и гостиницы. Это временный учет по месту пребывания. Уведомить МВД нужно в течение 7 дней с даты приезда гостя, иначе и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. Раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД.

Теперь на Госуслугах заработал сервис.

Как подать заявление на Госулугах

1. Зайдите на портал Госуслуг и выберите сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев.

2. Подтвердите свои личные данные (ФИО, телефон, адрес, почту).

3. Укажите адрес пребывания иностранного гражданина в России.

4. Укажите личные данные иностранца (ФИО на русском и латинице, год и место рождения, гражданство и т.д.), реквизиты документа, удостоверяющего личность.

5. Укажите реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России (миграционной карты, разрешения на проживание, вида на жительство, визы и т.д.).

6. Укажите даты пребывания иностранца у вас.

7. Загрузите скан-копии документов (паспорта, миграционной карты, трудового договора или документа, подтверждающего родство).

8. Отправьте заявление. Результат услуги придет в личный кабинет в течение 1 рабочего дня.

Если иностранец не встанет на временный учет, есть риски.

Иностранцу грозит:

  • штраф от 2 до 5 тыс. руб
  • выдворение за пределы России

Владельцу жилья грозит штраф от 2 до 5 тыс. руб.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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