Через новый сервис на Госуслугах можно временно зарегистрировать у себя иностранца

Уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, владелец жилья обязан по закону. Точно так же поступают и гостиницы. Это временный учет по месту пребывания. Уведомить МВД нужно в течение 7 дней с даты приезда гостя, иначе и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. Раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД.
Теперь на Госуслугах заработал сервис.
Как подать заявление на Госулугах
1. Зайдите на портал Госуслуг и выберите сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев.
2. Подтвердите свои личные данные (ФИО, телефон, адрес, почту).
3. Укажите адрес пребывания иностранного гражданина в России.
4. Укажите личные данные иностранца (ФИО на русском и латинице, год и место рождения, гражданство и т.д.), реквизиты документа, удостоверяющего личность.
5. Укажите реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России (миграционной карты, разрешения на проживание, вида на жительство, визы и т.д.).
6. Укажите даты пребывания иностранца у вас.
7. Загрузите скан-копии документов (паспорта, миграционной карты, трудового договора или документа, подтверждающего родство).
8. Отправьте заявление. Результат услуги придет в личный кабинет в течение 1 рабочего дня.
Если иностранец не встанет на временный учет, есть риски.
Иностранцу грозит:
- штраф от 2 до 5 тыс. руб
- выдворение за пределы России
Владельцу жилья грозит штраф от 2 до 5 тыс. руб.