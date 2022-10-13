Через новый сервис на Госуслугах можно временно зарегистрировать у себя иностранца

Уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, владелец жилья обязан по закону. Точно так же поступают и гостиницы. Это временный учет по месту пребывания. Уведомить МВД нужно в течение 7 дней с даты приезда гостя, иначе и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. Раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД.

Теперь на Госуслугах заработал сервис.

Как подать заявление на Госулугах 1. Зайдите на портал Госуслуг и выберите сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев. 2. Подтвердите свои личные данные (ФИО, телефон, адрес, почту). 3. Укажите адрес пребывания иностранного гражданина в России. 4. Укажите личные данные иностранца (ФИО на русском и латинице, год и место рождения, гражданство и т.д.), реквизиты документа, удостоверяющего личность. 5. Укажите реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России (миграционной карты, разрешения на проживание, вида на жительство, визы и т.д.). 6. Укажите даты пребывания иностранца у вас. 7. Загрузите скан-копии документов (паспорта, миграционной карты, трудового договора или документа, подтверждающего родство). 8. Отправьте заявление. Результат услуги придет в личный кабинет в течение 1 рабочего дня.

Если иностранец не встанет на временный учет, есть риски.

Иностранцу грозит:

штраф от 2 до 5 тыс. руб

выдворение за пределы России

Владельцу жилья грозит штраф от 2 до 5 тыс. руб.