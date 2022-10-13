В закон о банкротстве добавят новые критерии внештатных ситуаций

Поправки поддержали сегодня на заседании Правительства, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

Новые поправки могут снизить количество оспариваемых судебных решений.

Арбитражным управляющим нужны четкие критерии реальности угроз, с помощью которых они обоснуют кредиторам правомерность таких трат на банкротящемся предприятии.

В итоге суд может обязать кредитора, задолженность перед которым погашается, вне очереди, не останавливать поставки ресурсов, которые обеспечивают безопасное состояние объекта.

Критерии, указанные в законопроекте, учитывают повреждение объекта из-за несоблюдения температурного режима (охлаждение или обогрев).

Также отсутствие техобслуживания, нарушение норм безопасности в отношении персонала и окружающей среды и другие возможные факторы.

Внештатность ситуаций подтвердят профильные ведомства.