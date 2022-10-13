Банкротство

В закон о банкротстве добавят новые критерии внештатных ситуаций

Новые критерии помогут арбитражным управляющим аргументировать правомерность расходования средств на предприятиях-банкротах.

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Поправки поддержали сегодня на заседании Правительства, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

Новые поправки могут снизить количество оспариваемых судебных решений.

Арбитражным управляющим нужны четкие критерии реальности угроз, с помощью которых они обоснуют кредиторам правомерность таких трат на банкротящемся предприятии.

В итоге суд может обязать кредитора, задолженность перед которым погашается, вне очереди, не останавливать поставки ресурсов, которые обеспечивают безопасное состояние объекта.

Критерии, указанные в законопроекте, учитывают повреждение объекта из-за несоблюдения температурного режима (охлаждение или обогрев).

Также отсутствие техобслуживания, нарушение норм безопасности в отношении персонала и окружающей среды и другие возможные факторы.

Внештатность ситуаций подтвердят профильные ведомства.

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