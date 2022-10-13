Премьера попросили об отсрочке по мобилизации для аудиторов и претендентов на квалификационный аттестат

Письмо Мишустину направила АНО «ЕАК» – единственная организация, которая проводит аттестацию на квалификационный аттестат аудитора. Аппарат правительства РФ переслал обращение в Минобороны.

Чиновников просят предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации:

претендентам на получение квалификационного аттестат аудитора и сдавшим не менее одного модуля квалификационного экзамена;

аттестованным аудиторам.

«Актуальность аудита, его необходимость и социальная польза неоспорима в условиях мирового финансового кризиса», – отмечает директор АНО «ЕАК» Ирина Красильникова.

Для неаттестованных аудиторов просят не делать исключения, потому что процесс аттестации длится несколько лет и сдача квалификационного экзамена в этом смысле аналогична образовательному процессу в высшем учебном заведении.

Напомним, что у студентов есть официальная отсрочка.