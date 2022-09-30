Студенты, которые получают образование впервые, имеют право на отсрочку от ЧМ

Под первичным понимается обучение по образовательной программе первый раз до получения диплома, так пишут на портале «Объясняем.рф».

Первым образованием называют обучение по программам бакалавриата и специалитета после школы или колледжа.

Также обучение по программам магистратуры после бакалавриата или специалитета (только если диплом специалиста получен до 2012 года).

Если у вас диплом специалиста получен после 2012 года, то обучение в магистратуре уже считается вторичным.

Напомним, что все студенты, обучающиеся по очной и очно-заочной форме, имеют право на отсрочку от частичной мобилизации.

И вчера президент еще раз напомнил военкоматам, чтобы не допускали нарушений на этапе отбора.

Если студента мобилизуют, это можно оспорить.