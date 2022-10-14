🍦 При продаже товара за наличные юрлицам и ИП можно будет не указывать код маркировки

Правительственный законопроект внесен в Госдуму.
Вместо кода маркировки надо будет включать в уведомление код товара, входящий в состав кода идентификации.
Это правило надо будет применять в таких случаях:
- продажа через вендинговый автомат (там невозможно считать код при продаже);
- продажа в общепите, когда заказ идет через терминал (чек уже выбит, а товар еще не выдали);
- при продаже за наличные юрлицам и ИП (так как они не являются конечными потребителями).
Это особенно актуально для маркированной упакованной воды, молочной продукции, в том числе мороженого и сыров, говорится в пояснительной записке.