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🍦 При продаже товара за наличные юрлицам и ИП можно будет не указывать код маркировки

Пользователям ККТ разрешат не формировать запрос о коде маркировки при продаже маркированных товаров. Это будет возможно в ряде случаев. Внесут поправки в закон № 54-ФЗ.

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Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Вместо кода маркировки надо будет включать в уведомление код товара, входящий в состав кода идентификации.

Это правило надо будет применять в таких случаях:

  • продажа через вендинговый автомат (там невозможно считать код при продаже);
  • продажа в общепите, когда заказ идет через терминал (чек уже выбит, а товар еще не выдали);
  • при продаже за наличные юрлицам и ИП (так как они не являются конечными потребителями).

Это особенно актуально для маркированной упакованной воды, молочной продукции, в том числе мороженого и сыров, говорится в пояснительной записке.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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