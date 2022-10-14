Мосбиржа планирует запустить торги таджикским сомони и другими валютами

Московская биржа планирует запустить торговлю таджикской валютой – сомони, сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилла Пестова.

Также он упомянул о планах по запуску на торги таких валют, как сом и дирхам.

Сроки запуска пока не оглашают.

Сейчас идет процесс создания необходимой инфраструктуры и открытия специальных счетов.

В 2022 году Мосбиржа уже запустила торги новыми валютами: это армянский драм, южноафриканский рэнд и узбекский сум. Объемы торгов другими валютами дружественных стран значительно вырос.

К примеру, оборот торгов казахстанским тенге с начала года по конец августа вырос в 58 раз, до $115 млн. Турецкой лирой – в 18 раз, до $73 млн. Белорусским рублем – в 196 раз, до $39,1 млн.