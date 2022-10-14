Онлайн-магазины обяжут принимать наличные деньги

Онлайн-ритейлы, которые не принимают оплату наличными, дискриминируют своих клиентов, пишут «Известия».

С 1 сентября вступили в силу поправки в ст.16 закона «О защите прав потребителей».

Теперь продавцам запрещено ограничивать право покупателя в выборе формы оплаты.

Однако продавец обязан принимать наличные, только если компания сама решила ввести оплату разными способами, что противоречит поправкам к закону.

Представители «Общественной потребительской инициативы» обратились в Роспотребнадзор с просьбой обязать онлайн-магазины принимать наличные деньги.

Недавно мы уже писали, что OZON начал тестировать возможность наличной оплаты.