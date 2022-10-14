Войти в реестр туробъектов компании и ИП теперь могут на Госуслугах. Это поможет оформить налоговые льготы

Нулевая ставка НДС действует 5 лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Объекты должны быть запущены после 1 января 2022 г. и относиться к видам, включенным в перечень Ростуризма.
Это могут быть:
- Гостиницы;
- Кемпинги;
- Объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
- Горнолыжные трассы и комплексы;
- Аквапарки;
- Многофункциональные комплексы с номерами для проживания;
- Входящие в состав многофункциональных комплексов развлекательные центры, спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры, яхт-клубы;
- Стационарные объекты для туристов на территории пляжей;
- Рестораны и кафе на территории объектов из пунктов выше.
Как подать заявление:.
- Авторизуйтесь на портале Госуслуг, выберите услугу «Внесение сведений о туристском объекте в реестр объектов туристской индустрии»..
- Проверьте личные данные: паспорт, контактные данные, адрес проживания..
- Внесите реквизиты и контактные данные вашей организации, данные ответственного сотрудника, сведения о туробъекте..
- Приложите скан или фото документов, подтверждающих: ввод объекта в эксплуатацию (начиная с 1 января 2022 года), право собственности или право пользования и другие необходимые документы..
- Перед отправкой подпишите заявление усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Отправьте заявление.
Через 5 рабочих дней или раньше заявителю в личный кабинет придет решение о включении туробъекта в реестр. После этого можно обращаться в налоговую.