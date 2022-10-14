Wildberries будет фильтровать товары с фейковыми скидками

Маркетплейс запустил алгоритм, который будет анализировать историю цен и показывать сначала те товары, которые действительно стали выгодны для потребителя, сообщает «VC.ru».
Если продавец сначала поднял цену, а потом ее искусственно опустил, то система не посчитает это выгодным предложением.
Пользователи увидят только настоящие скидки.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно включить фильтр «Сначала выгодные».
Он уже работает в приложении и web-версии.
А на «Яндекс.Маркете» наоборот, будут бороться с повышением цен на товары.