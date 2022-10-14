👶👶 Налоговики подготовили памятку для родителей. В ней о том, как заплатить налог на имущество за несовершеннолетних детей

Оплатить налоги за несовершеннолетних можно:
- по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы;
- через банк;
- кассу местной администрации;
- почту;
- МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.
Есть вариант оплатить налоги за ребенка в Личном кабинете налогоплательщика с помощью вкладки «Семейный доступ».
Родителю нужно добавить нового пользователя, ввести логин (ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос».
Затем необходимо перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить свой запрос.
Когда ребенку исполнится 18 лет, он автоматически вылетит из вкладки «Семейный доступ». Исключить его можно и раньше, если этого захотят родители или ребенок.
После этого в разделе «Налоги» появится всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.