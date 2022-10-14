Коммерческие компании не смогут собирать биометрические данные клиентов самостоятельно

Это защитит пользователей в случае утечки информации, пишет «Парламентская газета».
Любой человек сможет сдать свои биометрические данные добровольно.
Согласиться на сбор и обработку персональных данных можно будет через Госуслуги.
При необходимости там же можно и отказаться от этого.
Банки сейчас собирают биометрическую информацию с пользователей для совершения финансовых операций без их присутствия.
Пользовательские данные хранятся в разных системах, что очень рискованно.
Законопроект о биометрических данных и единой системе хранения внесли 12 октября на рассмотрение в Госдуму.
Если он будет принят, то все биометрические данные будут храниться в единой системе, а компании смогут получать оттуда сведения о клиентах.