Коммерческие компании не смогут собирать биометрические данные клиентов самостоятельно

Это защитит пользователей в случае утечки информации, пишет «Парламентская газета».

Любой человек сможет сдать свои биометрические данные добровольно.

Согласиться на сбор и обработку персональных данных можно будет через Госуслуги.

При необходимости там же можно и отказаться от этого.

Банки сейчас собирают биометрическую информацию с пользователей для совершения финансовых операций без их присутствия.

Пользовательские данные хранятся в разных системах, что очень рискованно.

Законопроект о биометрических данных и единой системе хранения внесли 12 октября на рассмотрение в Госдуму.

Если он будет принят, то все биометрические данные будут храниться в единой системе, а компании смогут получать оттуда сведения о клиентах.