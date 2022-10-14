Общество

Коммерческие компании не смогут собирать биометрические данные клиентов самостоятельно

Они будут получать сведения из Единой государственной системы и только в зашифрованном виде.

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Это защитит пользователей в случае утечки информации, пишет «Парламентская газета».

Любой человек сможет сдать свои биометрические данные добровольно.

Согласиться на сбор и обработку персональных данных можно будет через Госуслуги.

При необходимости там же можно и отказаться от этого.

Банки сейчас собирают биометрическую информацию с пользователей для совершения финансовых операций без их присутствия.

Пользовательские данные хранятся в разных системах, что очень рискованно.

Законопроект о биометрических данных и единой системе хранения внесли 12 октября на рассмотрение в Госдуму.

Если он будет принят, то все биометрические данные будут храниться в единой системе, а компании смогут получать оттуда сведения о клиентах.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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