Банки

Банки должны по биометрии открывать счета и вклады. До 1 апреля 2023 года их не будут штрафовать, если нет такой функции

ЦБ не будет наказывать банки, которые не смогли в срок обеспечить предоставление услуг по биометрии.

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Банк России прорабатывает возможность временного отказа от наказания банков, которые не успели обеспечить предоставление услуг по биометрии, пишет «Интерфакс».

Наблюдаются проблемы не только со сбором биометрических данных в мобильных приложениях, но и с передачей информации в Единую биометрическую систему.

С 1 сентября 2022 года российские банки с универсальной лицензией должны предоставлять физлицам возможность открывать счета и вклады, получать кредиты с помощью биометрии.

Из-за проблем со сбором данных, срок внедрения такой обязанности для банков сдвинули до 1 апреля 2023 года.

До этого срока никаких штрафов банкам не будет.

Банки просили отсрочку по внедрению биометрии из-за нехватки времени, чтобы интегрировать биометрическую систему в свои приложения.

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