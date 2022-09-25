Банки должны по биометрии открывать счета и вклады. До 1 апреля 2023 года их не будут штрафовать, если нет такой функции

Банк России прорабатывает возможность временного отказа от наказания банков, которые не успели обеспечить предоставление услуг по биометрии, пишет «Интерфакс».
Наблюдаются проблемы не только со сбором биометрических данных в мобильных приложениях, но и с передачей информации в Единую биометрическую систему.
С 1 сентября 2022 года российские банки с универсальной лицензией должны предоставлять физлицам возможность открывать счета и вклады, получать кредиты с помощью биометрии.
Из-за проблем со сбором данных, срок внедрения такой обязанности для банков сдвинули до 1 апреля 2023 года.
До этого срока никаких штрафов банкам не будет.
Банки просили отсрочку по внедрению биометрии из-за нехватки времени, чтобы интегрировать биометрическую систему в свои приложения.