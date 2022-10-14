Общество

Оплатить в иностранный интернет-магазин можно без идентификации платежа. Но только до 15 тыс. рублей

Готов законопроект, который позволит платить иностранным интернет-магазинам без процедуры идентификации.

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Но на сумму не более 15 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости».

Сегодня физлицо может делать переводы юрлицам и ИП за товары и услуги без идентификации, но не более 15 тыс. рублей.

Если получатель платежа – нерезидент, то пройти идентификацию придется не зависимо от суммы платежа.

Значит, чтобы оплатить покупку в иностранном интернет-магазине клиенту нужно либо пройти процедуру упрощенной идентификации, либо явиться в отделение банка.

Из-за большого числа санкций в отношении российских банков провести оплату становится все труднее.

Если законопроект будет принят, то оплачивать покупки до 15 тыс. рублей без идентификации можно будет как в российских, так и иностранных интернет-магазинах.

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