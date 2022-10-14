Введут новый вычет по НДФЛ на ИИС третьего типа и 10-летние инвестиции в пенсию

В список возможных инструментов для получения ЕНВ входят:

продукты негосударственного пенсионного обеспечения (НПО);

долевое страхование жизни (ДСЖ);

индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3).

Презентацию с такими предложениями представил Минфин.

В рамках ЕНВ налоговый вычет можно будет получить с 400 тысяч рублей (сейчас такая норма действует для ИИС-1).

Кроме того, с полученного по ИИС-3 инвестдохода вычет будет неограничен.

ИИС-3 в первый год можно открыть на 5 лет. Потом минимальный срок будет увеличиваться на один год, пока не достигнет 10 лет.

При этом средства на ИИС-3 можно будет использовать раньше в трудных жизненных ситуациях.

По НПО минимальный срок сразу будет 10 лет.

Что касается ДСЖ, то это сейчас в стадии разработки.

Если человек решит получить ЕНВ по пенсионным продуктам, то он не получит соцвычет, который есть сейчас для ГПО в сумме до 120 тыс. рублей, пишет Frank Media.