Инвестиционный вычет

Введут новый вычет по НДФЛ на ИИС третьего типа и 10-летние инвестиции в пенсию

Планируют ввести новый единый налоговый вычет (ЕНВ) по НДФЛ на инвестиции. По нему можно будет открывать до трех долгосрочных инвестиционных продукта.

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В список возможных инструментов для получения ЕНВ входят:

  • продукты негосударственного пенсионного обеспечения (НПО);
  • долевое страхование жизни (ДСЖ);
  • индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3).

Презентацию с такими предложениями представил Минфин.

В рамках ЕНВ налоговый вычет можно будет получить с 400 тысяч рублей (сейчас такая норма действует для ИИС-1).

Кроме того, с полученного по ИИС-3 инвестдохода вычет будет неограничен.

ИИС-3 в первый год можно открыть на 5 лет. Потом минимальный срок будет увеличиваться на один год, пока не достигнет 10 лет.

При этом средства на ИИС-3 можно будет использовать раньше в трудных жизненных ситуациях.

По НПО минимальный срок сразу будет 10 лет.

Что касается ДСЖ, то это сейчас в стадии разработки.

Если человек решит получить ЕНВ по пенсионным продуктам, то он не получит соцвычет, который есть сейчас для ГПО в сумме до 120 тыс. рублей, пишет Frank Media.

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