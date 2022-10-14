На МСП.РФ для малого и среднего бизнеса открыли доступ к госзакупкам крупных компаний

На Цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Доступ к закупкам крупных госкомпаний».

Он предоставляет малому и среднему бизнесу возможность участия в закупках по 223-ФЗ.

На одной платформе можно и искать закупки малого объема и стать поставщиком крупнейших заказчиков, и получить помощь в сфере закупок, и пройти обучение, и расширить знания в сфере закупок.

Для помощи МСП-участникам закупок в рамках сервиса созданы два блока: «Гид по закупкам» и «Сфера знаний».

Первый инструмент предназначен для юридических лиц, ИП и самозанятых, там можно узнать, как подготовить документы, получить электронную подпись, заключить договор. В «Сфера знаний» можно найти персональную поддержку опытных наставников.