Информационные технологии

Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер. Купить его могут только корпоративные клиенты

Ноутбук-трансформер способен превращаться в планшет, управлять им можно касаниями. До конца года завод выпустит в тираж 20 тыс. штук.

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В «Аквариусе» рассчитывают, что еще до конца октября 2022 г. тверской завод начнет выпускать всю линейку вычислительной техники компании: серверы, СХД, ПК, планшеты, моноблоки, принтеры, МФУ, КПК.

К 2025 г. предприятие должно выйти на уровень выпуска 1,5 млн устройств в год, узнал CNews.

Совокупные инвестиции в проект, по словам представителей компании, составят 5 млрд руб.

Aquarius Cmp NS483 — это многофункциональный ноутбук-планшет с сенсорным экраном с диагональю в 14 дюймов.

Разработчик относит его к бизнес-классу, не для массового пользователя. Лэп-топ включен в реестр российской электроники при Минпромторге. Приобрести его смогут только корпоративные клиенты, цену не афишируют.

Ноутбук построен на базе процессора Intel 11 поколения. Оперативная память составляет 8 ГБ. Ноутбук имеет набор проводных и беспроводных интерфейсов для подключения периферийных устройств, включая Thunderbolt 4 / USB 3.2 Gen 2 и видео-интерфейсы для подключения внешних мониторов. Доступен слот M.2 для установки опционального 3G/LTE модуля и слот для SIM-карты. Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows 10 и различные варианты Linux. Емкость аккумулятора составляет 44 Втч или 70 Втч, вес — 1,69 кг.

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