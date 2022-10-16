УСН

АУСН появилась в мобильном приложении СберБизнес

В июле 2022 года Сбер наладил систему уведомления ФНС о применении нового налогового режима в корпоративном интернет-банке СберБизнес.

Версия для печати

Теперь уведомить о том, что ИП переходит на АУСН, можно через приложение.

В мобильном приложении СберБизнес можно увидеть начисленные налоги. А также делегировать банку часть функций налогового агента, например, исчислить НДФЛ за работников. Сумму налога ФНС назначит самостоятельно исходя из данных, переданных банком.

Напомним, что в рамках эксперимента ФНС, предприниматели в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан могут воспользоваться АУСН.

«Клерк» много писал о новом режиме, все найдете по тегу АУСН. Недавно разбирали, выгодно ли переходить на АУСН.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Информационные технологии

Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер. Купить его могут только корпоративные клиенты

Ноутбук-трансформер способен превращаться в планшет, управлять им можно касаниями. До конца года завод выпустит в тираж 20 тыс. штук.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Судебная практика по налоговым спорам

Обзор судебных актов по статье 54.1 НК РФ от ФНС России

До территориальных органов ФНС довели обзор позиций, сформированных судами по итогам рассмотрения споров между налогоплательщиками и налоговиками об обоснованности доначислений со ссылкой на вышеназванную статью.

Обзор судебных актов по статье 54.1 НК РФ от ФНС России
Читать еще