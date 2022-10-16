АУСН появилась в мобильном приложении СберБизнес

Теперь уведомить о том, что ИП переходит на АУСН, можно через приложение.

В мобильном приложении СберБизнес можно увидеть начисленные налоги. А также делегировать банку часть функций налогового агента, например, исчислить НДФЛ за работников. Сумму налога ФНС назначит самостоятельно исходя из данных, переданных банком.

Напомним, что в рамках эксперимента ФНС, предприниматели в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан могут воспользоваться АУСН.

«Клерк» много писал о новом режиме, все найдете по тегу АУСН. Недавно разбирали, выгодно ли переходить на АУСН.