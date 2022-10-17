Нацпроект по повышению производительности труда продлят до 2030 года

Минэкономики предлагает продлить национальный проект по повышению производительности труда до 2030 года, сообщает «Ъ».

Теперь рассчитывать на поддержку смогут предприятия ЖКХ, туризма и здравоохранения.

Планируется поддержать больше 11 тыс. компаний и обучить 200 тыс. сотрудников.

Сегодня доступ к нацпроекту имеют компании обрабатывающей промышленности, АПК, строительства, транспорта и торговли с оборотом до 400 млн руб. и долей иностранного участия до 50%.

С июля 2022 года в нацпроекте могут участвовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой от 400 млн руб.

Обосновать необходимость включения компании в нацпроект должен регион, который будет нести ответственность за достижение результата.

Около 2 тыс. компаний, которые уже поучаствовали в проекте, на треть ускорили производство продукции и увеличили доходы на 61 млрд руб.