Экономика России

Нацпроект по повышению производительности труда продлят до 2030 года

И расширят его действие на предприятия здравоохранения, туризма, ЖКХ и санаторно-курортного отдыха.

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Минэкономики предлагает продлить национальный проект по повышению производительности труда до 2030 года, сообщает «Ъ».

Теперь рассчитывать на поддержку смогут предприятия ЖКХ, туризма и здравоохранения.

Планируется поддержать больше 11 тыс. компаний и обучить 200 тыс. сотрудников.

Сегодня доступ к нацпроекту имеют компании обрабатывающей промышленности, АПК, строительства, транспорта и торговли с оборотом до 400 млн руб. и долей иностранного участия до 50%.

С июля 2022 года в нацпроекте могут участвовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой от 400 млн руб.

Обосновать необходимость включения компании в нацпроект должен регион, который будет нести ответственность за достижение результата.

Около 2 тыс. компаний, которые уже поучаствовали в проекте, на треть ускорили производство продукции и увеличили доходы на 61 млрд руб.

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