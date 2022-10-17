Общество

В сети продают поддельные чеки на дорогую технику, в том числе на новый iPhone 14

Используя подделку, можно сдать купленный на сером рынке гаджет в гарантийный ремонт или даже разблокировать взломанное устройство.

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Авторы объявлений гарантируют, что смогут сделать чек о покупке гаджета в любом крупном магазине, пишут «Известия».

Пользуясь подделкой, можно сдать серую технику в бесплатный гарантийный ремонт,заработать на стоимости телефонов, сдав по гарантии или же разблокировать взломанную технику.

Услугу по продаже поддельных чеков мошенники оценивают в 1 тыс. руб. и обещают изготовить его за пять дней.

Напомним, что все чеки, выдающиеся в магазинах, содержат специальный QR-код от ФНС, а также серийный номер устройства, который заносится в базу данных магазина. Поэтому использовать поддельные чеки будет невозможно.

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