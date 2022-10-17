Банки

Банки не смогли перейти на единый формат передачи данных в БКИ. Миллионы кредитных историй могут потеряться

По нормативам ЦБ, все банки должны были перейти на новую форму передачи данных к 31 октября.

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С ноября все банки должны перейти на единый формат передачи данных в бюро кредитных историй, пишет «Ъ».

Одновременно изменятся и правила поиска субъекта кредитной истории.

Однако банки столкнулись с трудностями перехода, и такая ситуация может привести к потере миллионов кредитных историй.

Такая ситуация может привести к тому, что оценка надежности заемщиков будет усложнена, а риск невозврата кредитов возрастет.

Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ письмо с просьбой продлить срок, в течение которого к банкам, которые не успели перейти на новую систему, не будут применяться штрафные меры.

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