Мобилизация

Стало известно, что делать работодателю, если уволился работник, получивший отсрочку

Если из аккредитованной ИТ- или телеком-компании уволился сотрудник, необходимо заполнить специальную форму на «Госуслугах».

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После увольнения, человека, получившего отсрочку, нужно убрать из списков.

Для этого руководитель или лицо с доверенностью от руководителя заполняет на «Госуслугах» форму.

В форме надо указать паспортные данные и СНИЛС уволившегося работника, сообщает официальный Telegram-канал Минцифры.

Данные будут переданы в Минобороны на следующий рабочий день.

Вчера мы писали, что мужчина, соответствующий условиям отсрочки от мобилизации при переходе из одной компании в другую, повторно отправляет заявление на отсрочку.

 

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