Сотрудник сменил работодателя, где была отсрочка от мобилизации. И устроился на новое место, где ее тоже можно получить. Надо писать повторное заявление

Если сотрудник сменил работодателя, то он может отправить повторно заявление на Госуслугах с указанием новой компании, сообщает официальный Telegram-канал Минцифры.

Информацию передадут в Минобороны на следующий день.

Требования к сотруднику и работодателю те же:

Сотрудник должен соответствовать условиям отсрочки от мобилизации; Новая компания должна быть аккредитована.

Работодатель, от которого уволился сотрудник, должен подать заявление на Госуслугах на исключение сотрудника из списка отсрочников.