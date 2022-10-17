Мобилизация

Сотрудник сменил работодателя, где была отсрочка от мобилизации. И устроился на новое место, где ее тоже можно получить. Надо писать повторное заявление

Теперь можно отправить повторное заявление на Госуслугах и указать нового работодателя.

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Если сотрудник сменил работодателя, то он может отправить повторно заявление на Госуслугах с указанием новой компании, сообщает официальный Telegram-канал Минцифры.

Информацию передадут в Минобороны на следующий день.

Требования к сотруднику и работодателю те же:

  1. Сотрудник должен соответствовать условиям отсрочки от мобилизации;
  2. Новая компания должна быть аккредитована.

Работодатель, от которого уволился сотрудник, должен подать заявление на Госуслугах на исключение сотрудника из списка отсрочников.

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