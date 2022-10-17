Сотрудник сменил работодателя, где была отсрочка от мобилизации. И устроился на новое место, где ее тоже можно получить. Надо писать повторное заявление

Если сотрудник сменил работодателя, то он может отправить повторно заявление на Госуслугах с указанием новой компании, сообщает официальный Telegram-канал Минцифры.
Информацию передадут в Минобороны на следующий день.
Требования к сотруднику и работодателю те же:
- Сотрудник должен соответствовать условиям отсрочки от мобилизации;
- Новая компания должна быть аккредитована.
Работодатель, от которого уволился сотрудник, должен подать заявление на Госуслугах на исключение сотрудника из списка отсрочников.