Ведение бизнеса

И снова бухгалтеры разбираются с подотчетными: директор и учредитель купили ноутбуки на свои

Директор и учредитель купили по ноутбуку, просят им оплатить покупку. Не пойму: можно ли это сделать? Вопрос пришел в Красном уголке бухгалтера и вызвал живую дискуссию.

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У директора есть товарный чек и кассовый чет, платил со своей карты. Могу ли я перечислить ему деньги на карту как возмещение перерасхода подотчетных средств и потом принять стоимость на расходы? Если не могу, но сделаю – какие риски? И могу ли я при той же ситуации перечислить деньги учредителю, который у нас не оформлен?

Обсуждение гудело до полуночи. Но варианты накидали.

Директору можете. Учредителю  – нет. Пусть учредитель отдаст чек директору. Якобы, купил два ноутбука : один для ФНС и банка, другой для повседневных дел.  И директору все вернете.  Достаточно чека, оформленного по ФЗ № 54. Слип от оплаты картой можно выкинуть.

Некоторым показалось, что этот совет – танцы с бубнами.

По авансовому от директора принять два ноутбука на баланс. Даже если в штате только один директор, принять два ноутбука можно. Нигде не написано, что техники должно быть ровно столько, сколько сотрудников.

Вам какой вариант кажется практичнее? Задавайте свои вопросы в чате, коллеги всегда выручат.

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