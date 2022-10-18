«Черноголовка» не будет инвестировать в производство из-за введения акциза на сахаросодержащие напитки

С 1 января 2023 года 1 л напитка с содержанием сахара более 5 г на 100 мл будет облагаться акцизом в 7 руб., сообщает «Ъ».

По этой причине компания «Черноголовка» решила приостановить инвестиции в новые производственные мощности.

Инвестиционную программу на 2023 год в компании сократили на 5 млрд руб. Заморозили 1 тыс. новых рабочих мест.

В компании считают, что введение акциза может сократить продажи на 20%.

О том, что на сладкую газировку будет введен акциз, заговорили год назад.

Основной целью акциза является попытка снизить потребление сладких напитков.