«Черноголовка» не будет инвестировать в производство из-за введения акциза на сахаросодержащие напитки

С 1 января 2023 года 1 л напитка с содержанием сахара более 5 г на 100 мл будет облагаться акцизом в 7 руб., сообщает «Ъ».
По этой причине компания «Черноголовка» решила приостановить инвестиции в новые производственные мощности.
Инвестиционную программу на 2023 год в компании сократили на 5 млрд руб.
Заморозили 1 тыс. новых рабочих мест.
В компании считают, что введение акциза может сократить продажи на 20%.
О том, что на сладкую газировку будет введен акциз, заговорили год назад.
Основной целью акциза является попытка снизить потребление сладких напитков.