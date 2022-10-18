Бухгалтерия

✨ Приглашаем на Марафон «Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода» ✨

Вы, наверняка, все знаете, что такое психологические марафоны. Курсы влияния на реальность, которые помогают прокачать семейные отношения или тело, прийти к богатству, поднять ощущение счастья.

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Для  бухгалтеров с амбициями тоже есть свой марафон, профессиональный, чтобы вырасти за пределы вчерашней себя и воплотить в жизнь персональные запросы.

Мы приглашаем вас принять участие в бесплатном марафоне Ирины Морозовой, бизнес-психолога, аудитора и финансового директора. 

За пять дней марафона она проведет для вас четыре урока, по итогу которых вы сможете выстроить план действия для карьерного роста. Заключительный день марафона будет посвящен  разбору вопросов.

Свежие ориентиры помогут вынырнуть из рутины и погрузиться в мысли о планах, необходимых навыках и конкретных шагах, поделиться и взять энергию коллег.

Мы не гарантируем, что вы немедленно повысите свой доход, но обещаем, что на свои навыки вы взглянете под другим углом и перейдете на другой уровень сознания.

В марафоне будут практические кейсы: как выдвигать директору свои требования, как продавать свои услуги через резюме.

marafon

Марафон стартует 7 ноября 2022 г.

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