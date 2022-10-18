⚡ Правительство изменило некоторые обязательные требования к компаниям, у которых мобилизовали работников. 48 отраслей смогут сохранить производственные процессы

Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Речь идет о временном снятии требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на тот или иной вид деятельности.

В срок от трех до шести месяцев компании и предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим требованиям.

При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место – трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключен срочный трудовой договор.

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут продляться в автоматическом режиме – без проведения оценки знаний, умений и иных процедур.

Всего такая мера коснется 48 видов деятельности, для которых необходимы разрешения: сфера перевозок, гидрометеорология, образование, туризм.

Подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.