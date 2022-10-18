Из-за поправок ФНС будет с особым интересом смотреть, как бухгалтеры и юристы решили учесть имущество. Напоминаем про новое правило, связанное с незавершенным строительством

Новые главы:
- 6.1 – посвящена недвижимым вещам;
- 17.1 – содержит нормы о праве собственности и других вещных правах на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа.
В частности, нововведения затрагивают болезненную тему для юристов и бухгалтеров о критериях отнесения имущества к объектам недвижимости. Кроме того, новая норма установила правило, которое запрещает образование помещений в объектах незавершенного строительства.
Новеллы затрагивают права многих компаний и физически лиц: обсуждать их будем на вебинаре.
Вы узнаете о нововведениях, чтобы применять критерии в бухгалтерском учете, в спорах с налоговой, а также при совершении сделок с недвижимостью.
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Проведет вебинар Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт аудиторско-консалтинговой компании КСК ГРУПП. Записывайтесь, вебинар пройдет 26 октября.