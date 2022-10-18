ГК РФ

Из-за поправок ФНС будет с особым интересом смотреть, как бухгалтеры и юристы решили учесть имущество. Напоминаем про новое правило, связанное с незавершенным строительством

С 1 сентября 2022 г. вступили в силу новеллы о недвижимом имуществе, дополнив первую часть Гражданского кодекса РФ двумя новыми главами.

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Новые главы:

  • 6.1 – посвящена недвижимым вещам;
  • 17.1 – содержит нормы о праве собственности и других вещных правах на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа.

В частности, нововведения затрагивают болезненную тему для юристов и бухгалтеров о критериях отнесения имущества к объектам недвижимости. Кроме того, новая норма установила правило, которое запрещает образование помещений в объектах незавершенного строительства.

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