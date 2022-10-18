Экономика России

С 1 января 2024 года Росреестр полностью перейдет на электронное взаимодействие с юридическими лицами

Пока же Росреестр создает цифровые сервисы, чтобы взаимодействовать с юрлицами онлайн.

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Это сделает работу ведомства более четкой и прозрачной, сообщается в пресс-центре Росреестра.

Росреестр – это цифровое ведомство, которое оказывает около 250 млн. услуг в год.

Уже произошел переход на единую централизованную систему кадастрового учета регистрации прав.

Планируется завершить оформление в упрощенном порядке сетей, как правило, естественных монополий, которые используются для обеспечения потребностей граждан.

С июня 2022 года ведомство полностью перешло на безбумажный документооборот.

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