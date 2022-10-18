С 1 января 2024 года Росреестр полностью перейдет на электронное взаимодействие с юридическими лицами

Это сделает работу ведомства более четкой и прозрачной, сообщается в пресс-центре Росреестра.
Росреестр – это цифровое ведомство, которое оказывает около 250 млн. услуг в год.
Уже произошел переход на единую централизованную систему кадастрового учета регистрации прав.
Планируется завершить оформление в упрощенном порядке сетей, как правило, естественных монополий, которые используются для обеспечения потребностей граждан.
С июня 2022 года ведомство полностью перешло на безбумажный документооборот.