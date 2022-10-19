Если вам пришел налог за проданный автомобиль, надо идти в ГИБДД с документами

Изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности делает ГИБДД на основании заявления нового собственника автомобиля, поданного в течение 10 суток со дня покупки.

В случае если новый владелец не зарегистрировал авто, то прежнему владельцу надо обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства.

Такое заявление подается только по истечении 10 суток со дня заключения сделки, поясняет ФНС.

К заявлению надо приложить документы, подтверждающие сделку.

И только после того, как в ИФНС от ГИБДД поступают сведения о прекращении регистрации авто за прежним владельцем, ему прекратят начислять ему налог.

Чтобы не было таких ситуаций, целесообразно проверить информацию об объектах, находящихся в собственности, в личном кабинете налогоплательщика.