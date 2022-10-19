Кредитование

Стало ясно, что будет с кредитами без вести пропавших мобилизованных

Также вводят предельные лимиты по кредитам для погибших предпринимателей.

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Госдума приняла поправки в закон, в котором уточняется, что делать с кредитами погибших и пропавших без вести предпринимателей, сообщает «Интерфакс».

Если мобилизованный предприниматель признан пропавшим без вести, то кредитные каникулы будут продлены либо до объявления заемщика судом умершим, либо до отмены решения суда о признании заемщика без вести пропавшим.

Сегодня кредит погибшего мобилизованного предпринимателя списывается.

В принятых поправках указывается, что будут установлены максимальные размеры кредитов, которые могут быть списаны полностью в случае гибели заемщика.

Лимиты будут зависеть от вида и размера кредита, а также учитывать региональные особенности.

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