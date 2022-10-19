Мобилизация

Мобилизованные предприниматели смогут остаться бизнесменами. Но эксперты считают такую меру поддержки никудышной

Управлять бизнесом во время мобилизации они смогут через доверенных лиц.

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Госдума приняла законопроект, который позволяет мобилизованному сохранить статус бизнесмена и управлять бизнесом через доверенных лиц.

Он коснется ИП, учредителей организаций и единственных учредителей, которые управляют фирмой единолично.

Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

В случае призыва в рамках ЧМ у предпринимателя будет время на передачу дел и оформление нужных доверенностей.

Передать дела от ИП или гендиректора в руки управляющего за семь дней – это утопия, считает Марат Самитов, генеральный директор «Самитов Консалтинг».

В качестве меры поддержки этот закон можно рассматривать только для ситуации, когда управляющего нанимают, чтобы он грамотно законсервировал бизнес на время мобилизации. Так, чтобы потом его получилось оживить, когда предприниматель вернется.
Управляющего и в мирное время нанимают, когда в бизнесе все хорошо и настроено, когда бизнес-процессы прописаны, люди на местах, у всех KPI и сдельная оплата труда, бизнес прибыльный, финмодель посчитана, управленческий учет есть. Находят операционного директора, который имеет опыт, доверие собственника. Полгода они вместе работают и тогда собственник ему передает дела и вводит в операционное управление.

Полагать, что бизнес можно оставить на близких родственников, абсурдно, считает эксперт. У верной жены или родного брата может не быть опыта и нужных навыков, чтобы хотя бы просто поддержать бизнес на текущем уровне.

Это скорее формальная мера, чем выход из положения. Я сам руководитель компании, 13 лет в бизнесе. За время моей практики я наблюдал единичные случаи, когда бизнес передают внешнему операционному директору. Если бы еще у ИП был мобильный телефон, может и было бы возможно управлять бизнесом на расстоянии. И то только в некоторых видах бизнеса. Но в условиях мобилизации это невозможно.

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