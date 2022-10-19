Мобилизованные предприниматели смогут остаться бизнесменами. Но эксперты считают такую меру поддержки никудышной

Госдума приняла законопроект, который позволяет мобилизованному сохранить статус бизнесмена и управлять бизнесом через доверенных лиц.

Он коснется ИП, учредителей организаций и единственных учредителей, которые управляют фирмой единолично.

Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

В случае призыва в рамках ЧМ у предпринимателя будет время на передачу дел и оформление нужных доверенностей.

Передать дела от ИП или гендиректора в руки управляющего за семь дней – это утопия, считает Марат Самитов, генеральный директор «Самитов Консалтинг».

В качестве меры поддержки этот закон можно рассматривать только для ситуации, когда управляющего нанимают, чтобы он грамотно законсервировал бизнес на время мобилизации. Так, чтобы потом его получилось оживить, когда предприниматель вернется.

Управляющего и в мирное время нанимают, когда в бизнесе все хорошо и настроено, когда бизнес-процессы прописаны, люди на местах, у всех KPI и сдельная оплата труда, бизнес прибыльный, финмодель посчитана, управленческий учет есть. Находят операционного директора, который имеет опыт, доверие собственника. Полгода они вместе работают и тогда собственник ему передает дела и вводит в операционное управление.

Полагать, что бизнес можно оставить на близких родственников, абсурдно, считает эксперт. У верной жены или родного брата может не быть опыта и нужных навыков, чтобы хотя бы просто поддержать бизнес на текущем уровне.