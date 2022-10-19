Мобилизация

Отсрочка платежей за аренду недвижимости не спасет бизнес. Эксперты не оценивают положительно меру поддержки мобилизованных предпринимателей

Речь идет о распоряжении Правительства РФ от 15.10.2022 №3046-р, которое вчера подписал премьер.

Версия для печати

Российские предприниматели, призванные на службу в рамках ЧМ, получат отсрочку по платежам за аренду недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества.

Если говорить прямо, то данная мера скорее носит условный характер, и ее нельзя характеризовать, в качестве суперэффективной, считает Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист.

Если с досрочным прекращением все довольно просто, то с предоставлением отсрочки на период нахождения арендатора на военной службе немного сложнее. Предполагается, что после демобилизации накопленная арендатором задолженность будет погашаться равными частями, не превышая половину от месячного размера аренды. Будет ли у демобилизованного финансовая возможность погасить долг по аренде не в ущерб бизнесу вопрос очень спорный.
Кроме того, не был учтен вопрос, а что станет с долгом по аренде, если мобилизованный ранее предприниматель погибнет в ходе выполнения задач в рамках СВО, будет ли данная задолженность списана или же она ляжет бременем на наследников.

На данный момент вопросов больше, чем ответов. Практика покажет.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Транспортный налог

Если вам пришел налог за проданный автомобиль, надо идти в ГИБДД с документами

Если вы продали авто в течение 2021 года, в уведомлении будет налог только за часть года. Если начислен налог за весь год, значит новый собственник не перерегистрировал авто на себя. С этим надо разбираться.

Инвестиции

Инвестиционный портфель: что нужно знать начинающему инвестору

Перед тем как собирать свой инвестиционный портфель нужно честно ответить себе: «зачем вы инвестируйте?» Ответ не должен быть абстрактным вроде: заработать денег или жить на пассивный доход. Постарайтесь хотя бы немного конкретизировать его.

Инвестиционный портфель: что нужно знать начинающему инвестору

Повышение квалификации

Больничные

🙉 ФСС отказывается оплачивать больничный сотруднику, у которого есть свой бизнес

ИП тоже имеют право на больничные, если платят добровольные взносы в ФСС. При этом они не лишены права получать больничные через работодателя, если кроме бизнеса заняты работой по трудовому договору. Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.

Иностранные работники

Медицинская книжка мигранта — правила оформления

В российских трудовых отношениях такой документ, как медицинская (санитарная) книжка широко распространён. Санкнижка нужна работникам многих профессий, на разные виды работ. Но нужна ли она работникам-мигрантам?

Медицинская книжка мигранта — правила оформления

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налоговые проверки

Для налоговой реконструкции технических контрагентов заменяют на реальных

Доначисление налогов должно быть произведено так, как если бы договоры были напрямую заключены между налогоплательщиком и реальными исполнителями.

Для налоговой реконструкции технических контрагентов заменяют на реальных
Читать еще