Отсрочка платежей за аренду недвижимости не спасет бизнес. Эксперты не оценивают положительно меру поддержки мобилизованных предпринимателей

Российские предприниматели, призванные на службу в рамках ЧМ, получат отсрочку по платежам за аренду недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества.

Если говорить прямо, то данная мера скорее носит условный характер, и ее нельзя характеризовать, в качестве суперэффективной, считает Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист.

Если с досрочным прекращением все довольно просто, то с предоставлением отсрочки на период нахождения арендатора на военной службе немного сложнее. Предполагается, что после демобилизации накопленная арендатором задолженность будет погашаться равными частями, не превышая половину от месячного размера аренды. Будет ли у демобилизованного финансовая возможность погасить долг по аренде не в ущерб бизнесу вопрос очень спорный.

Кроме того, не был учтен вопрос, а что станет с долгом по аренде, если мобилизованный ранее предприниматель погибнет в ходе выполнения задач в рамках СВО, будет ли данная задолженность списана или же она ляжет бременем на наследников.

На данный момент вопросов больше, чем ответов. Практика покажет.