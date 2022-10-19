ИНН можно будет получить через Госуслуги. Для этого понадобится Госключ

С 1 декабря вступят в силу поправки к НК, которые дают возможность встать на учет в налоговой через Госуслуги, сообщается на официальном сайте ФНС.

Сейчас получить электронный ИНН можно на сайте налоговой службы.

Чтобы направить заявление через Госуслуги, потребуется Госключ.

Госключ – это сервис для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

СберМобайл, например, уже внедрил приложение Госключ у себя на сайте.

Чтобы оформить eSIM, теперь не придется ехать в офис обслуживания, чтобы подписать договор. Это можно сделать с помощью приложения Госключ.