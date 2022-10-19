Общество

ИНН можно будет получить через Госуслуги. Для этого понадобится Госключ

Стать на учет в налоговом органе с 1 декабря можно через Госуслуги. Документ вы получите тоже электронный.

Версия для печати

С 1 декабря вступят в силу поправки к НК, которые дают возможность встать на учет в налоговой через Госуслуги, сообщается на официальном сайте ФНС.

Сейчас получить электронный ИНН можно на сайте налоговой службы.

Чтобы направить заявление через Госуслуги, потребуется Госключ.

Госключ – это сервис для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

СберМобайл, например, уже внедрил приложение Госключ у себя на сайте.

Чтобы оформить eSIM, теперь не придется ехать в офис обслуживания, чтобы подписать договор. Это можно сделать с помощью приложения Госключ.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Повышение квалификации

Мобилизация

Адвокаты просят предоставить им бронь от частичной мобилизации. Иначе люди останутся без квалифицированной юридической помощи

Союз адвокатов обратился к правительству с просьбой предоставить права на бронирование граждан РФ, которые обладают статусом адвоката.

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
АУСН

Как правильно перейти с УСН и ЕСХН на новую АУСН

АУСН заработала для российских малых предприятий с 1 июня 2022 г. Новый экспериментальный спецрежим будет действовать по 31 декабря 2027 г. (включительно), сначала в Москве, Московской, Калужской областях и в республике Татарстан. Рассмотрим, как перейти на АУСН с «упрощенки» и ЕСХН.

Как правильно перейти с УСН и ЕСХН на новую АУСН

Мероприятия

Разместить
НДФЛ

🔥 Минфин высказался про НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года после перехода на ЕНП в 2023 году

С 2023 года НДФЛ надо будет платить в составе ЕНП по новым правилам. Датой дохода в виде зарплаты будет день выплаты. Но зарплата декабря будет начислена в 2022 году по старым правилам, а выплачена уже в 2023 году, когда будут новые правила.

Судебная практика по налоговым спорам

Если попался недобросовестный партнер. Правила от ФНС, которые должны соблюдать налоговики

Даже если компания попалась на налоговой схеме, у нее появляются не только проблемы, но и остаются некоторые права. Налоговики должны быть аккуратнее. Об этом напомнила ФНС в обзорном письме. Читайте подробности.

Если попался недобросовестный партнер. Правила от ФНС, которые должны соблюдать налоговики
Дробление бизнеса

❗ Начисляя налог на прибыль и НДС при дроблении бизнеса, налоговики должны уменьшить их на уплаченный налог по УСН

В ходе проверок налоговики зачастую выявляют искусственное дробление бизнеса. В итоге компании начисляют НДС и налог на прибыль с общих оборотов всей группы. И при этом не учитывают те налоги, что уже уплачены (по УСН). Так быть не должно.

Читать еще