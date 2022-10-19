ЦБ направило в Минобороны списки сотрудников финансовых организаций, претендующих на бронь

Частичной мобилизации не подлежат специалисты:
- дежурных смен;
- служб инкассации;
- работающие с населением и предприятиями;
- по кибербезопасности; отвечающие за разработку продуктов технологий и работу с данными;
- обеспечивающие бесперебойность, непрерывность и надежность, управление рисками;
- обеспечивающие стабильность расчетных и платежных функций;
- обеспечивающие работу объектов критически важной инфраструктуры.
В число критически важных кредитных организаций попали 13 банков и другие игроки финансового рынка, сообщают «Ведомости».
Регулятор рекомендует направить финансовым организациям в военкоматы следующие данные о своих сотрудниках:
- О включении в список регулятора для брони;
- Копию трудового договора;
- Диплом о высшем образовании сотрудника;
- Справку с места работы.