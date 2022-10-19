Больше половины россиян хотят работать удаленно и даже готовы освоить для этого новую профессию

19% участников исследования, проводимого сервисом «Работа.ру» сообщили, что совмещают работу в офисе с удаленной работой.

72% россиян хотели бы найти работу с дистанционной занятостью.

На сегодняшний день 15% опрошенных работают полностью в удаленном формате.

Еще в начале года показатель был на уровне 8%.

Люди хотят работать удаленно, потому что это экономит время на дорогу (63%), экономит деньги на проезд и питание (59%), позволяет самостоятельно распоряжаться своим рабочим временем (61%). 1

2% опрошенных готовы освоить новую профессию ради удаленной работы.

Многие бухгалтеры работают удаленно, а в центре обучения Клерка помогут вам с получением новых знаний.