Вместо 7 суток бизнесменам дадут 5 рабочих дней на решение бизнес-вопросов. И директорам тоже

Изначально планировали дать 7 суток на все дела. Но в итоге утвердили другой срок — 5 рабочих дней.
Кроме того, есть еще одна поправка относительно категорий бизнесменов.
Смотрите в нашей таблице, как было в проекте изначально, и что приняли в итоге.
Как было
Как приняли в итоге
ИП
ИП
Учредители организаций
Учредители организаций
Единственные учредители организаций, одновременно осуществляющие полномочия ЕИО
Осуществляющие полномочия ЕИО
Таким образом, 5 дней дадут всем директорам, а не только тем, кто одновременно является единственным учредителем.
Закон принят в третьем чтении.