Мобилизация

Вместо 7 суток бизнесменам дадут 5 рабочих дней на решение бизнес-вопросов. И директорам тоже

Ко второму чтению внесли поправки в законопроект, который дает мобилизованным бизнесменам небольшую отсрочку для оформления документов по бизнесу, передачу дел.

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Изначально планировали дать 7 суток на все дела. Но в итоге утвердили другой срок — 5 рабочих дней.

Кроме того, есть еще одна поправка относительно категорий бизнесменов.

Смотрите в нашей таблице, как было в проекте изначально, и что приняли в итоге.

Как было

Как приняли в итоге

ИП

ИП

Учредители организаций

Учредители организаций

Единственные учредители организаций, одновременно осуществляющие полномочия ЕИО

Осуществляющие полномочия ЕИО

Таким образом, 5 дней дадут всем директорам, а не только тем, кто одновременно является единственным учредителем.

Закон принят в третьем чтении.

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