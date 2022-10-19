Пенсии

Мобилизованному военному пенсионеру прекратят платить пенсию

Военных пенсионеров тоже могут мобилизовать. Но во время службы по мобилизации пенсию платить не будут.

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Для мобилизации военного пенсионера есть такие условия:

  • он годен для военной службы по состоянию здоровья;
  • у него подходящая ВУС;
  • он не достиг предельно возможного возраста нахождения на военной службе.

При таких вводных его могут мобилизовать в том воинском звании, в котором состоит в запасе.

В этом случае выплаты военной пенсии не будет. Бывший (теперь уже не бывший) военный будет получать денежное довольствие военнослужащего по контракту.

Если же человек не подходит под эти критерии, но сам вызвался служить добровольцем, то его воинское звание может не учитываться, а выплата пенсии не прекратится.

Об этом сообщается на канале «Объясняем.рф».

При этом Минобороны готовит проект постановления, в котором:

  • сохранение пенсии по ранее установленному тарифному разряду в случае снижения тарифного разряда при поступлении на военную службу по мобилизации;
  • при повышении тарифного разряда можно выбрать тарифный разряд, по которому будут установлены пенсионные выплаты.

Кроме того, возобновление выплат пенсий может быть с учетом увеличения выслуги лет за период службы по мобилизации.

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