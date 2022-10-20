Аренда

На выплаты за лизинг иностранной техники могут ввести мораторий. Деньги берут, а сервис и обслуживание не оказывают

Иностранные производители, покинувшие российский рынок, не выполняют своих обязательств, но при этом продолжают взыскивать полные платежи с компаний.

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Премьер-министр поручил ведомствам проработать возможность введения моратория на выплаты за лизинг иностранной техники, пишут «Известия».

Mercedes, Volvo, Scania, MAN и другие продолжают взыскивать с российских компаний полноразмерные платежи, но не выполняют всех возложенных на них обязательств.

Российские компании вынуждены нести незапланированные расходы на сервис, гарантийное обслуживание, приобретать запчасти по завышенным ценам.

Правительство обещает поддерживать программу льготного лизинга.

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Аренда

На выплаты за лизинг иностранной техники могут ввести мораторий. Деньги берут, а сервис и обслуживание не оказывают

Иностранные производители, покинувшие российский рынок, не выполняют своих обязательств, но при этом продолжают взыскивать полные платежи с компаний.

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