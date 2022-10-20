На выплаты за лизинг иностранной техники могут ввести мораторий. Деньги берут, а сервис и обслуживание не оказывают

Премьер-министр поручил ведомствам проработать возможность введения моратория на выплаты за лизинг иностранной техники, пишут «Известия».
Mercedes, Volvo, Scania, MAN и другие продолжают взыскивать с российских компаний полноразмерные платежи, но не выполняют всех возложенных на них обязательств.
Российские компании вынуждены нести незапланированные расходы на сервис, гарантийное обслуживание, приобретать запчасти по завышенным ценам.
Правительство обещает поддерживать программу льготного лизинга.