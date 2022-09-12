100 млрд руб. пойдет на поддержку экономики. Достанется авиации и промышленнности

Авиационная отрасль получит 25 млрд руб. на поддержку программы логистики воздушного движения и 15 млрд руб. на расширение производства пассажирских самолетов МС-21.

На программу льготного лизинга морских кораблей, в рамках которой до 2030 года планируется построить и передать транспортным компания более 300 судов, направят 15 млрд руб.

Выборгский судостроительный завод, где идет работа над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна, получит адресную субсидию в размере 3 млрд руб.

Более 8 млрд руб. пойдет на докапитализацию фонда развития промышленности. Дополнительно 4 млрд выделят на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии.

2 млрд руб. предусмотрено на разработку оборудования для производства СПГ (сжиженного природного газа). Еще 5,5 млрд пойдет на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в Калининградской области.