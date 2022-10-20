Малый и средний бизнес

ИП вызывают на допрос в налоговую, как свидетеля по обстоятельствам деятельности ООО, с которым у ИП никогда никаких отношений не было

Что нужно делать в таком случае? Ходить или не ходить? Мнения разделились.

Версия для печати

Вопрос прилетел из Красного уголка бухггалтера.

Часть коллег советует сходить, ведь скрывать нечего.

Остальные говорят не тратить время зря, отправить пояснения через оператора:  вероятней всего встречка, у вас не было взаимодействия с контрагентом, а у вашего контрагента есть взаимосвязь.

Аналогичное пришло на днях ИП. В рамках камералки по НДС по неизвестной ООО. Отношений не было, но инспектор по телефону сказала, что вопросы могут задать не только по этой компании и, скорее всего, не по ней! Не понимаю, зачем тогда это в повестке писать!? Причем повестка пришла как физику, но через СБИС ИП.

На это отвечают, что инспекторы как хотят, так и отправляют запросы: логики немного.

У кого есть опыт похода в инспекцию на подобные приглашения, предупреждают: предъявят список вопросов в виде протокола допроса, надо будет на них ответить, копию протокола возьмите себе.

А вы бы как поступили? Поделитесь в комментариях или в чате группы.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Аренда

На выплаты за лизинг иностранной техники могут ввести мораторий. Деньги берут, а сервис и обслуживание не оказывают

Иностранные производители, покинувшие российский рынок, не выполняют своих обязательств, но при этом продолжают взыскивать полные платежи с компаний.

Повышение квалификации

Увольнение

Увольнение в отпуске. Что нужно знать кадровику

В работе кадровика бывают разные, порой нетипичные ситуации. Например, сотрудник ушел в отпуск, а пока был на отдыхе подал в кадровую службу заявление об увольнении. Или написал это самое заявление накануне планового отпуска. Расскажем, что делать кадровику, как считается отработка и предусмотрена ли она вообще.

Увольнение в отпуске. Что нужно знать кадровику

Мероприятия

Разместить
Читать еще