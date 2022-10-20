ИП вызывают на допрос в налоговую, как свидетеля по обстоятельствам деятельности ООО, с которым у ИП никогда никаких отношений не было

Вопрос прилетел из Красного уголка бухггалтера.

Часть коллег советует сходить, ведь скрывать нечего.

Остальные говорят не тратить время зря, отправить пояснения через оператора: вероятней всего встречка, у вас не было взаимодействия с контрагентом, а у вашего контрагента есть взаимосвязь.

Аналогичное пришло на днях ИП. В рамках камералки по НДС по неизвестной ООО. Отношений не было, но инспектор по телефону сказала, что вопросы могут задать не только по этой компании и, скорее всего, не по ней! Не понимаю, зачем тогда это в повестке писать!? Причем повестка пришла как физику, но через СБИС ИП.

На это отвечают, что инспекторы как хотят, так и отправляют запросы: логики немного.

У кого есть опыт похода в инспекцию на подобные приглашения, предупреждают: предъявят список вопросов в виде протокола допроса, надо будет на них ответить, копию протокола возьмите себе.

А вы бы как поступили? Поделитесь в комментариях или в чате группы.