Маркетинг

«VK Реклама» будет продвигать сайты через платформу

Алгоритмы VK сами подберут аудиторию для рекламы по целевым действиям.

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Для начала работы нужно добавить код, который собирает данные на страницу «пиксель», сообщает «VC.ru».

Он оценит аудиторию и целевые действия на сайте, а потом покажет рекламу тем, кто, вероятнее всего, перейдет на ваш сайт.

Стоимость услуги будет двух видов – предельная и премиальная.

В первом случае вам ограничат стоимость действий.

Второй вариант позволит получить максимальное количество действий при выбранном бюджете.

Чтобы начать рекламную кампанию, нужно выбрать дату, пополнить бюджет и задать настройки.

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