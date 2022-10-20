«VK Реклама» будет продвигать сайты через платформу

Для начала работы нужно добавить код, который собирает данные на страницу «пиксель», сообщает «VC.ru».

Он оценит аудиторию и целевые действия на сайте, а потом покажет рекламу тем, кто, вероятнее всего, перейдет на ваш сайт.

Стоимость услуги будет двух видов – предельная и премиальная.

В первом случае вам ограничат стоимость действий.

Второй вариант позволит получить максимальное количество действий при выбранном бюджете.

Чтобы начать рекламную кампанию, нужно выбрать дату, пополнить бюджет и задать настройки.