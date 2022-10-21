Дубликаты зарплатных карт мобилизованных собираются передавать их семьям. Также они, возможно, смогут получить статус малоимущих, чтобы пользоваться пособиями и льготами

Сейчас деньги всем мобилизованным гражданам перечисляют на их зарплатные карты.

Жена или родители не могут распоряжаться этими деньгами, пока мобилизованный сам не переведет им средства.

При этом люди могут находиться в местах, где плохо работает связь и интернет, то есть переводы сделать сложно.

Зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества Олег Леонов направил обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, узнала «РГ». В нем выражена просьба рассмотреть возможность автоматического выпуска дубликата зарплатной карты на имя конкретного родственника мобилизованного.

Также Леонов предложил исключать мобилизованных из состава семьи на время службы. Это позволит семьям оформлять дополнительные пособия как малоимущим семьям и получать льготы.