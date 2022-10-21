Общество

Электромобили и школьные автобусы могут освободить от платежей за проезд по платным дорогам

Право бесплатного проезда уже есть у общественного транспорта, почты и транспорта спецслужб.

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект о бесплатном проезде для школьных автобусов по платным дорогам, сообщает «Ъ».

Недавно с похожей инициативой выступало Минэкономразвития в отношении электромобилей.

На пунктах пропуска со шлагбаумами проблем быть не должно, а на дорогах с безбарьерной системой счета выставляются автоматически по номеру автомобиля.

ГИБДД ведет реестр всех школьных автобусов, их уже более 120 тыс.

Так же у ведомства есть данные по государственным номерам электромобилей.

Если законопроект будет принят, то ГИБДД передаст «Автодору» информацию о номерных знаках школьных автобусов и электромобилей.

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