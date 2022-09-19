Электрокары будут ездить по платным трассам бесплатно

Такую норму могут установить на 3 года, сообщают «Известия».

Легковые электромобили в России не выпускаются серийно, но 2 проекта уже находятся на финальной стадии и готовы к массовому производству.

Бесплатный проезд будет стимулировать покупателей приобретать такие автомобили.

Эксперты сообщают, что такой меры для русских мало.

Самые действенные меры поддержки в таком случае – это субсидии, которые компенсируют покупателю разницу между электроавтомобилем и дизельным авто.

К тому же, важно стимулировать российских производителей компонентов для электрокаров, чтобы снизить их себестоимость.

Помимо бесплатного проезда по трассам планируют сделать для владельцев таких авто бесплатную парковку и убрать транспортный налог, сообщали в «Ъ».