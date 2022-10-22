Промышленная кооперация. Как предприятия могут создавать совместный продукт

Промышленная кооперация – это объединение предприятий для обмена опытом, а также разработки новых эффективных схем работы.
Как отметили на официальном Telegram-канале Комплекса экономического политики Москвы, пример промышленной кооперации лучше рассматривать на примере «Технополис Москва».
Одна из компаний, «Тест-Контакт» наладила производство устройств для испытаний электроники, чтобы заменить импортные аналоги.
Для других резидентов Технополиса – «НИИМЭ» и НПЦ «Элвис» они оказались как раз кстати.
Это и есть эффективная промышленная кооперация.
Промышленная кооперация позволяет увеличить приток заказов, снизить себестоимость и получить дополнительную прибыль.