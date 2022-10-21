Брокер «Атон» конвертирует в рубли средства на счетах клиентов в долларах США и евро

Клиенты «Атон» получили уведомление, что 31 октября брокер автоматически конвертирует в рубли средства клиентов в долларах США, евро, британских фунтах или швейцарских франках, если размер счета не превышает $20 тыс. в долларовом эквиваленте.

«Если вы хотите отказаться от автоматической конвертации, пожалуйста, свяжитесь до 31 октября со своим финансовым консультантом или позвоните нам по телефону горячей линии», – заявил брокер.

Операция позволит клиентам избавиться от валют недружественных стран и не переплачивать при этом комиссию за хранение и обмен валюты. Комиссию за автоматическую конвертацию не возьмут, узнал РБК.

В «Атоне» отметили, что вынуждены увеличить стоимость обслуживания валюты на брокерских счетах из-за роста дополнительных издержек компании при хранении валют недружественных стран.